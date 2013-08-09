更新版-路透调查：多数分析师认为英国央行前瞻性指引明确

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
英国央行前瞻性政策指引的主要门槛设定为7%的失业率，这也令分析师大感意外。
英国央行总裁卡尼曾表示，这不是一个目标，而是英国央行货币政策委员会(MPC)评估经济的“中途站”。
英国央行周三公布的通胀报告预期，在其预测的时间截止点(2016年第三季)之前，失业率将不会跌至7%。英国失业率目前则为7.8%。
50位受访分析师中有29位表示，这是个悲观的预测；有19位认为这样预测恰当。有两位表示，预测乐观。
NordLB分析师Norman Rudschuck表示，“7%只是个门槛，而不是升息的启动器。如果他们真的认为在2016年第三季前劳动市场不会大幅改善的话，他们将只会开始思考升息，而不是马上升息 (如果失业率达到该水准)。”
调查并显示，有超过半数的受访者(50位中有28位)认为买债计划告一段落。
这与两周前的情况大不相同，当时47位中只有17位认为量化宽松政策下的买债计划已经告一段落了。
在被问及英国央行下次调整利率的时间点时，38位分析师称在2015年或2016年升息，几近全数预测会较目前的纪录低位0.5%调升25个基点。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。