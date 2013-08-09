更新版-路透调查：多数分析师认为英国央行前瞻性指引明确

英国央行前瞻性政策指引的主要门槛设定为7%的失业率，这也令分析师大感意外。

英国央行总裁卡尼曾表示，这不是一个目标，而是英国央行货币政策委员会(MPC)评估经济的“中途站”。

英国央行周三公布的通胀报告预期，在其预测的时间截止点(2016年第三季)之前，失业率将不会跌至7%。英国失业率目前则为7.8%。

50位受访分析师中有29位表示，这是个悲观的预测；有19位认为这样预测恰当。有两位表示，预测乐观。

NordLB分析师Norman Rudschuck表示，“7%只是个门槛，而不是升息的启动器。如果他们真的认为在2016年第三季前劳动市场不会大幅改善的话，他们将只会开始思考升息，而不是马上升息 (如果失业率达到该水准)。”

调查并显示，有超过半数的受访者(50位中有28位)认为买债计划告一段落。

这与两周前的情况大不相同，当时47位中只有17位认为量化宽松政策下的买债计划已经告一段落了。