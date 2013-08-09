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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 10:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆限于96.50-97.00区间，日经指数几无变动

0202GMT

* 美元/日圆东京时段在96.53-98区间窄幅交投，市场人士从日股日经指数寻找线索

* 日经指数今天几无变动，在13,536.39-13,754.49区间波动

* 仍存在一些紧张情绪，因日经指数昨天下午意外大跌

* 96.50下方存在买兴，上方有一些卖单，96.95-97.05埋有停止单 (完)

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