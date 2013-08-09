澳门赌场营销重点锁定中国中产人士

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月8日 - 对澳门赌场而言，游戏规则在发生变化，因有越来越多的中国中产人士来到澳门赌博试手气。
赌场高管希望这能够带来澳门博彩业的又一个兴盛期。新濠博亚娱乐 行政总裁何猷龙在一个电话会议上称，未来两三年，将迎来澳门的下一个黄金期。
新濠博亚娱乐周三公布第二季净利倍增，一定程度上就归因于来自中国中产阶层的访客大增。
在过去，新濠博亚娱乐、金沙中国 以及永利澳门 等赌场运营商多数盈利来自一掷千金的豪富赌客，但现在随着中国经济放缓，豪富赌客光顾人次减少，赌场将争夺重点转向中上阶层客户。
对赌场而言，这些高端大众客户群能带来更高的利润率，且带来的营业收入更稳定。
虽然中国经济放缓影响到澳门赌场的豪富客流，但阻挡不住澳门对中国中产阶层的吸引力。
而随着中国高铁网络的发展以及港珠澳大桥项目的开发，华北地区到澳门的旅行时间大大缩短，更多中产人士访澳的趋势料将继续。
中国政府希望澳门减轻对博彩业的严重依赖，能吸引更多休闲观光客，从而提升澳门作为国际旅游热点的形象。
澳门目前有超过70%的税收来自博彩业，游客到访的主要活动就是赌博，这与美国赌城拉斯维加斯形成鲜明对比，在拉斯维加斯税收主要来自娱乐和餐饮。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。