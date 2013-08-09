台湾汇市：台币早盘狭幅区间盘整，外资美元买盘打压台币续升力道

路透台北8月9日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投平盘整理。交易员指出，近期台币仍欠缺明显方向，皆由实质抛补需求带动，早盘外资美元买盘略有增温，打压台币续升力道，实质交投暂回归平盘附近狭幅区间盘整。

汇银人士表示，近期台股表现疲弱，外资连续三日卖超台股，早盘外资美元买盘量能略有增温，而出口商在目前价位的抛汇意愿低弱，预估在台币29.950附近出口商抛汇意愿才会转强，料今日主交投将随韩元等主要亚币区间整理。

“现在要看外资美元买盘续航力如何?”一位大型当地银行交易员称。

今日早盘一度升破29.900关卡，创近两周来盘中高位，前波盘中高位为7月29日的29.861。不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.915-29.944，上日同时段在29.929-29.939，上日收盘价为29.960。

本地时间10:15时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升2.9分报29.931。

交易员观察市场最新动态：

* 日圆、韩元等主要亚币盘初偏向区间整理

* 台股 盘初平盘震荡，早盘外资美元买盘略显增温

* 海外NDF美元/台币各天期换汇点联袂扩大

* 美元指数 盘初游走平盘，暂落在81.03附近

* 开盘50分钟台北外汇经纪公司成交量约1.22亿美元，交投平稳

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.910-29.960

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