台湾汇市：台币早盘狭幅区间盘整，外资美元买盘打压台币续升力道

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月9日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投平盘整理。交易员指出，近期台币仍欠缺明显方向，皆由实质抛补需求带动，早盘外资美元买盘略有增温，打压台币续升力道，实质交投暂回归平盘附近狭幅区间盘整。
汇银人士表示，近期台股表现疲弱，外资连续三日卖超台股，早盘外资美元买盘量能略有增温，而出口商在目前价位的抛汇意愿低弱，预估在台币29.950附近出口商抛汇意愿才会转强，料今日主交投将随韩元等主要亚币区间整理。
“现在要看外资美元买盘续航力如何?”一位大型当地银行交易员称。
今日早盘一度升破29.900关卡，创近两周来盘中高位，前波盘中高位为7月29日的29.861。不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.915-29.944，上日同时段在29.929-29.939，上日收盘价为29.960。
本地时间10:15时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升2.9分报29.931。
交易员观察市场最新动态：
* 日圆、韩元等主要亚币盘初偏向区间整理
* 台股 盘初平盘震荡，早盘外资美元买盘略显增温
* 海外NDF美元/台币各天期换汇点联袂扩大
* 美元指数 盘初游走平盘，暂落在81.03附近
* 开盘50分钟台北外汇经纪公司成交量约1.22亿美元，交投平稳
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.910-29.960
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* 纽约汇市：美元连跌第五日，澳元走强 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。