欧洲金融：一亚洲投资团体欲购买冰岛银行Islandsbanki的95%股权

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透雷克雅未克8月9日 - 冰岛银行Glitnir的破产清算委员会周四称，一个包括中国和其他亚洲国家投资者的投资团体表示有兴趣收购冰岛银行Islandsbanki的95%股权，该行是在2008年金融危机后创立的。
Islandsbanki是冰岛破产银行Glitnir的国内业务分支，政府持有该行的5%股权，其余95%由ISB Holding ehf.持有，ISB是Glitnir的债权人。
代表Glitnir破产清算委员会的Pall Eiriksson称，这个投资者团体没有提出正式收购要约，但是已在进行非正式商议。
冰岛日报Morgunblandid引述消息人士报导，该团体可能准备以1,150亿冰岛克朗的价格买下这部分股权。
Eiriksson拒绝对这个价位置评。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。