欧洲金融：一亚洲投资团体欲购买冰岛银行Islandsbanki的95%股权

路透雷克雅未克8月9日 - 冰岛银行Glitnir的破产清算委员会周四称，一个包括中国和其他亚洲国家投资者的投资团体表示有兴趣收购冰岛银行Islandsbanki的95%股权，该行是在2008年金融危机后创立的。

Islandsbanki是冰岛破产银行Glitnir的国内业务分支，政府持有该行的5%股权，其余95%由ISB Holding ehf.持有，ISB是Glitnir的债权人。

代表Glitnir破产清算委员会的Pall Eiriksson称，这个投资者团体没有提出正式收购要约，但是已在进行非正式商议。

冰岛日报Morgunblandid引述消息人士报导，该团体可能准备以1,150亿冰岛克朗的价格买下这部分股权。

Eiriksson拒绝对这个价位置评。(完)