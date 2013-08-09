中港个股：中海油服购置一座二手半潜式钻井平台，以满足深水勘探需求

路透香港8月9日 - 中国最大离岸钻井服务商--中国海油服务股份有限公司 称，该公司已购置一座二手半潜式钻井平台，以满足中国深水勘探开发需求。

中海油服周四晚间在一份声明中称，该座平台最大作业水深5,300英尺，最大钻井深度25,000英尺，钻井可变荷载3,798吨，具备钻井、完井及修井功能，经过复修后预计将于今年底投入营运，目标市场以中国海域为主，兼顾海外市场。

公司并称“此举进一步满足中国海域深水勘探开发需求，快速扩大产能规模、调整装备结构的一项重要措施，将为明年的业绩增长提供支撑。”

中海油服没有披露此次交易卖家身份，但据投行美银美林的报告称，卖方为拥有全球最大离岸钻井船队的Transocean ，并估计运输和复修成本总计超过2亿美元。

报告并指出，中海油服现有钻井船队的日费上调空间有限，且由于愈来愈多船在北海和南中国海这些高成本地区作业，整体利润率下滑。因此该行认为，中海油服未来增长动力在于对新钻井船的潜在收购，而是次交易对中海服务有温和正面作用。

香港时间10:24，中海油服H股涨3.1%，报17.98港元；大市恒生指数 升0.4%。（完）