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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 10:52 BJT

日本债市：日债多数下滑，市场准备迎接30年期公债标售

当日涨    上日
                                                跌     
                                     最新报   (基点)   收市价
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 两年期公债                           0.000%     +0.0   0.105%
 五年期公债                           0.285%     +0.5   0.280%
 10年期公债                           0.760%     +1.0   0.750%
 20年期公债                           1.685%     +0.5   1.680%
 30年期公债                           1.790%     -0.5   1.795%
 10年期公债期货   <0#JGB:>            143.95    -0.06   144.01
                                                              
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                            
 。                                                    
 (完)
 
        美国公债发行日程表   全球主要国家发债预告 [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场 
    美国现货公债          英国公债市场 
    伦敦美债             东京美债 
    日本公债市场           中国债市 
    台湾债市              利率或央行相关报导 [INT|CEN-CM
N]
    美国指标公债报价     欧元区指标公债报价 <0#EUBMK=
>
    

 (编译 石冠兰/白云; 审校 孙茉莉)
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