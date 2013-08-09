台湾债市：RP利率维持低位，下周资金情势料仍充裕

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率区间周五大致不变。寿险以及基金的资金仍旧偏多，令RP市场的利率依然稳于低位。预计下周资金宽松现状仍难有改观。
市场目前也密切关注今日中午两年期定存单的标售结果，对债券附买回市场的影响。
交易人士认为，下周市场宽松的现况可能不致有所改变，资金充裕将令公债与公司债附买回市场利率稳于低位。
“毕竟钱还是多，”一位大型银行交易员说。
但也有一位票券商资深交易员表示，目前与客户成交的债券附买回利率已在低位，利率似有面临无法再下的〞铁板区〞压力，资金还需要再宽松一段时间，利率才有下去的可能。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；成交利率稍有向区间低位靠拢。一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，和上日相似。
展望下周，目前紧缩因素包括周一100亿台币两年期存单发行，以及周三300亿国库券发行；宽松因素除央行存单到期1兆4,460.9亿台币外，周二还有200亿台币国库券到期。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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