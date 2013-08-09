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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 11:06 BJT

韩国汇市：韩元兑美元开盘触及两个月高位，随后因担心当局干预而回撤

0210GMT 上日收市价

美元/韩元 1,112.6 1,113.0

日圆/韩元 11.5111/180 11.4973

韩国公债期货* 105.65 105.65

韩股KOSPI指数 1,887.00 1,883.97

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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