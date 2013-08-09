基金观点：PIMCO投资长称将在债市战争中胜出，吁投资人勿离开

路透纽约8月8日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周四表示，该公司将战胜5月以来的债市抛盘，而他呼吁投资人不要逃离固定收益市场。葛罗斯素有“债券天王”的称号。

葛罗斯掌管PIMCO旗下全球规模最大共同基金--总回报基金(Total Return Fund)，他在8月投资前景报告中再次呼吁投资人不要离开债市，尽管“在过去遭遇挫败”。

总回报基金自5月以来遭遇重大打击，投资人撤出了184亿美元资金；根据Morningstar数据，总回报基金资产规模约为2,620亿美元。PIMCO公布今年以来该基金净值下滑2.32%。

同时也是PIMCO创办人的葛罗斯表示，“继续留在PIMCO吧，我们将打赢这场新战争。”

债券收益率在5月及6月跳升，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始减少买债，而此举恐将带动利率走高。

葛罗斯表示，PIMCO将可透过各种策略扩大债券投资的收益，但他称投资于中长天期债券、或拉长债券到期时间，在当前近零利率环境下变得越来越不可行。

PIMCO网站显示，总回报基金在6月30日时的实质债券存续期间为5.82年。

葛罗斯指出，利用信贷利差、波动性、收益率曲线及汇率风险，是在未来几年能够达成“价差”(carry)的较可行方法。葛罗斯称“价差”一词是更为广义的“收益”(yield)，并称价差所反映的不仅仅是一债券的利率。

葛罗斯在展望报告中称，“当利率以5月时那样的速度上涨时，长期及中期到期债券价格下跌，而与债券到期日延伸的相关价差，就将有如让一匹马带着一把机关枪向前冲。”

葛罗斯指出，与5月及6月的景况相较，未来几年债券收益率可能会呈现更为缓步的上涨。

葛罗斯周四在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示，投资人仍可预期从债券赚取2-4%的报酬。但他称PIMCO在声称股市报酬率将局限于3-5%的说法“犯下一大错误”。标准普尔指数 今年以来大涨超过19%。

葛罗斯先前曾指出，投资人应预期股市和债券的报酬双双下滑，这是发达经济体信贷过度宽裕的结果。

葛罗斯也论及两名美联储主席继任人选的议题；现任主席贝南克第二任的四年任期将于1月31结束。

葛罗斯称，若美国前财长萨默斯(Lawrence Summers)获得提名，这将降低通胀及中长期债券有利，因萨默斯并不倾向宽松政策；若现任副主席叶伦获得提名，这将有利于中短期债券，因为她可能较长时间地维持低利率。(完)