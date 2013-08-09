印度金融：政府考虑为进口伊朗石油的炼油商提供担保--消息

路透新德里8月8日 - 行业消息人士指出，印度正考虑提供200亿印度卢比(3.27亿美元)国家保证，以做为承保进口伊朗石油炼厂的当地保险后盾。由于西方对伊朗实施制裁，进口伊朗石油的炼厂无法获得国外保险。

之前政府曾排除提供这样的担保，但印度卢比贬至纪录低位，意味该国渴望提高自伊朗进口石油，因伊朗同意油款以印度卢比支付，而石油进口若以美元计价愈来愈贵。

计划承保这类保险的基金总计400亿卢比，印度财政部现愿考虑负担其中的一半，另一半则由石油部和当地保险商各出100亿。

消息人士周四说，财政部7月31日在一场由金融服务官员主持的会议中，决定考虑提供200亿卢比的“融通/主权担保”。

一名财政部发言人士拒绝置评。

财政部若暗示推进，印度炼油商将可向由印度再保公司General Insurance Corp (GIC)支持的当地保险商投保。GIC可利用该政府基金和主权担保。