印度金融：政府考虑为进口伊朗石油的炼油商提供担保--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新德里8月8日 - 行业消息人士指出，印度正考虑提供200亿印度卢比(3.27亿美元)国家保证，以做为承保进口伊朗石油炼厂的当地保险后盾。由于西方对伊朗实施制裁，进口伊朗石油的炼厂无法获得国外保险。
之前政府曾排除提供这样的担保，但印度卢比贬至纪录低位，意味该国渴望提高自伊朗进口石油，因伊朗同意油款以印度卢比支付，而石油进口若以美元计价愈来愈贵。
计划承保这类保险的基金总计400亿卢比，印度财政部现愿考虑负担其中的一半，另一半则由石油部和当地保险商各出100亿。
消息人士周四说，财政部7月31日在一场由金融服务官员主持的会议中，决定考虑提供200亿卢比的“融通/主权担保”。
一名财政部发言人士拒绝置评。
财政部若暗示推进，印度炼油商将可向由印度再保公司General Insurance Corp (GIC)支持的当地保险商投保。GIC可利用该政府基金和主权担保。
消息人士表示，财政部计划允许炼油厂向印度以外的公司及国内保险提供商购买保险。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。