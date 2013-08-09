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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 15:05 BJT

法国数据：年内截至6月底的预算赤字为593亿欧，高于上年同期

路透8月9日 - 法国财政部周五公布，年内截至6月底的预算赤字为593亿欧元，上年同期为赤字567亿欧元。(完)
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