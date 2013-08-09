重发-表格：英国6月整体商品与服务贸易逆差15.48亿英镑，为1月来最小逆差

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(重发以明确标题文意)
路透伦敦8月9日 - 英国国家统计局周五公布：
* 6月全球商品贸易逆差为80.82亿英镑，为2012年7月以来最小逆差(预估为逆差85亿)；5月修正后为逆差86.68亿英镑
* 英国6月整体商品与服务贸易逆差15.48亿英镑，为1月来最小逆差，5月修正后为逆差26.12亿英镑
* 6月对非欧盟地区的贸易逆差为26.46亿英镑，为2005年10月以来最小逆差(预估为逆差38亿)；5月修正后为逆差40.19亿英镑
6月 5月 (5月前值) 预估
全球商品贸易收支 -8.082 -8.668 (-8.491) -8.50
对非欧盟贸易收支 -2.646 -4.019 (-4.093) -3.80
对欧盟贸易收支 -5.436 -4.649 (-4.398)
服务贸易收支 6.534 6.056 (6.056)
整体商品与服务贸易 -1.548 -2.612 (-2.435)
扣除石油及不稳定因素 -7.333 -7.954 (-8.085)
(完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。