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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 16:51 BJT

重发-表格：英国6月整体商品与服务贸易逆差15.48亿英镑，为1月来最小逆差

(重发以明确标题文意)

路透伦敦8月9日 - 英国国家统计局周五公布：

* 6月全球商品贸易逆差为80.82亿英镑，为2012年7月以来最小逆差(预估为逆差85亿)；5月修正后为逆差86.68亿英镑

* 英国6月整体商品与服务贸易逆差15.48亿英镑，为1月来最小逆差，5月修正后为逆差26.12亿英镑

* 6月对非欧盟地区的贸易逆差为26.46亿英镑，为2005年10月以来最小逆差(预估为逆差38亿)；5月修正后为逆差40.19亿英镑

6月 5月 (5月前值) 预估

全球商品贸易收支 -8.082 -8.668 (-8.491) -8.50

对非欧盟贸易收支 -2.646 -4.019 (-4.093) -3.80

对欧盟贸易收支 -5.436 -4.649 (-4.398)

服务贸易收支 6.534 6.056 (6.056)

整体商品与服务贸易 -1.548 -2.612 (-2.435)

扣除石油及不稳定因素 -7.333 -7.954 (-8.085)

(完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
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