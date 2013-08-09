日本股市：日经指数早盘反弹，但周线仍料将下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“昨天的卖压意外地大，但是SQ结算之前总会成为市场焦点，”东京瑞士信贷证券销售主管Stefan Worrall说。他指的是日经期指合约结算。
日圆下跌让日本出口商更具全球竞争力。蓝筹出口股周五表现优于整体市场。索尼 、丰田汽车 分别上涨1.8%和1.1%。
其他涨幅较大个股包括软银 上涨1.9%，次前消息人士对路透说，软银正在筹资相当于200亿日圆的融资案，该案将成为亚太地区最大一笔银团联贷案。
相机制造商Nikon Corp 则逆势重挫15%，此前该公司下调全年获利。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。