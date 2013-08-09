日本股市：日经指数早盘反弹，但周线仍料将下跌

“昨天的卖压意外地大，但是SQ结算之前总会成为市场焦点，”东京瑞士信贷证券销售主管Stefan Worrall说。他指的是日经期指合约结算。

日圆下跌让日本出口商更具全球竞争力。蓝筹出口股周五表现优于整体市场。索尼 、丰田汽车 分别上涨1.8%和1.1%。

其他涨幅较大个股包括软银 上涨1.9%，次前消息人士对路透说，软银正在筹资相当于200亿日圆的融资案，该案将成为亚太地区最大一笔银团联贷案。

相机制造商Nikon Corp 则逆势重挫15%，此前该公司下调全年获利。(完)