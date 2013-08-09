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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月9日

路透伦敦8月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种         最新库存             变动
     铜           594,500           -3,075
     锡            13,750             持平
     铅           199,275             -550
     锌         1,047,875           -1,075
     铝         5,463,350           -8,125
     镍           204,024              -84
   铝合金          66,600             -120
   NASAAC         113,260             -560
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据        库存分布             品种    库存数据           库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅       MPB-STOCKS           <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡       MSN-STOCKS           <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金       MAA-STOCKS           <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA       MNA-STOCKS           <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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