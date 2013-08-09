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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 11:35 BJT

东京汇市：美元接近七周低点，因不确定美联储何时开始削减购债规模

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3381    1.3379     +0.01     +1.42    1.3194
 美元/日圆                      96.36     96.72     -0.37    +11.09     86.74
 欧元/日圆                     128.95    129.36     -0.32    +12.66    114.46
 美元/瑞郎                     0.9194    0.9197     -0.03     +0.43    0.9155
 英镑/美元                     1.5537    1.5537     +0.00     -4.39    1.6251
 美元/加元                     1.0324    1.0324     +0.00     +4.06    0.9921
 澳元/美元                     0.9113    0.9102     +0.12    -12.32    1.0393
 新西兰元/美                   0.7993    0.8005     -0.15     -3.50    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     87.810    88.010     -0.23     -2.57    90.130
 新西兰元/日                   77.010    77.400     -0.50    -45.31   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     149.71    150.23     -0.35     +6.31    140.82
 澳元/新西兰                   1.1395    1.1363     +0.28     -9.13    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 侯向明； 审校 王洋)
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