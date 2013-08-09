台湾货币市场：短率再往区间底部靠拢，本周最后调度日去化资金压力增大

* 银行消化资金压力倍增

* 短票区间低位利率成交增多

* 央行两年期存单利率市场看法分歧

记者 林妙容

路透台北8月9日 - 台湾银行间短率周五因去化资金压力增大，向低位成交稍稍靠拢。市场资金水位持续高涨，周五帐上超额准备将累计至周日，以三倍计算，令银行积极寻求资金去化管道，部分银行甚至愿以较低利率成交。但市场资金需求低迷，成交难以热络。

市场资金调拨人士指出，部分钱多的大型行库一早积极致电同业寻求拆出，一周内的短期拆借利率在0.4%以下成交意愿增大，此前多持于0.40-0.41%。不过市场的资金胃纳有限，部分银行只能寄望央行持续扩大例行三种天期的存单冲销力道。

央行本周一至周四在三种天期存单的冲销力道上新增约96.1亿台币，但今日央行冲销金额尚难确定。

〞今天钱很多，很多银行积极出来丢，眼下资金压力不小。〞一位本地银行交易员说。

此外，今日中午央行将标售两年期定存单，虽然本地银行及票券商不愿积极下标，希望能适度反应长率走扬的反转趋势，但外资银行下标力道难测，令市场意见分歧。

台湾央行今日将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是十年以来首次标售。路透访问10家金融机构显示，两年期存单加权平均得标利率中值在0.72%附近，预测区间低位及高位则拉大到0.68-0.80%。

本地时间11:17时：

**台币兑美元 走高2.5分报29.935。

**台股 微跌0.11%，报7,899.26点；成交量 报427.5亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.380-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.415%，上日为0.380-0.420%。

**短票利率底部成交增多**

在短票市场方面，周五例行发票量增多，但银行端钱多难以去化，买气旺盛，令短票仍供不应求，带动利率往区间底部靠拢。

一大型票券商指出，钱行资金蜂涌而至，但票券商的资金缺口依旧不大，许多行库已主动调降利率以求能增加买票数量。而在法人部分，一些企业因应8月底前的现金股利发放，暂时将资金停泊于货币市场，也同样降价求售，均令利率持续探底。

〞今天就是反应钱多没办法消化。〞一票券商人士说。

今日30天期短票利率主要交投在在0.66-0.67%，上日在0.67%-0.68%。

台湾央行周五存单到期金额3,548.45亿台币，发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆4,460.9亿台币，分别为周一3,936亿、周二1,532.5亿、周三3,622.5亿、周四3,843.9亿及周五1,526亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为218亿台币，累计超额准备为1,496亿，加计前期1%的超额准备为2,871亿台币。

**RP利率维持低位**

债券市场附买回(RP)成交利率区间周五大致不变。寿险以及基金的资金仍旧偏多，令RP市场的利率依然稳在低位。预计下周资金宽松现状仍难有改观。

市场目前也密切关注今日中午两年期定存单的标售结果，对债券附买回市场的影响。

交易人士认为，下周市场宽松的现况可能不致有所改变，资金充裕将令公债与公司债附买回市场利率稳于低位。

“毕竟钱还是多，”一位大型银行交易员说。

但也有一位票券商资深交易员表示，目前与客户成交的债券附买回利率已在低位，利率似有面临无法再下的〞铁板区〞压力，资金还需要再宽松一段时间，利率才有下去的可能。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；成交利率稍有向区间低位靠拢。一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，和上日相似。