表格：外资及陆资在台股卖超81.92亿台币，连四日卖超362.40亿台币

路透台北8月9日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超81.92亿台币，连四日卖超362.40亿台币。上日修正后为卖超119.10亿台币。

三大法人今日合计卖超95.52亿台币，上交易日修正后为卖超121.92亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

8/9 -81.92 -14.34 0.74 -95.52

8/8 -119.10r -0.96r -1.86r -121.92r

8/7 -72.66 -6.00r -5.00r -83.66r

8/6 -88.72r +4.95r -2.07r -85.83r

8/5 +8.94 +16.10r -1.29r +23.76r

8/2 +22.01 -33.78r +2.41r -9.36r

8/1 -27.19 +19.32r -3.74r -11.61r

本月累计 -358.63 -14.71 -10.80 -384.15

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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