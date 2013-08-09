《中国经济焦点》通胀温和调结构还将延续，政策面难有大动作

* 7月通胀保持温和，基本符合预期

* PPI环比降幅收窄，传递经济底部企稳信号

* 未来通胀预计温和上行，但仍可控

* 政策面难有大动作，调结构还会延续

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京8月9日 - 中国7月CPI涨幅温和，PPI环比降幅收窄也进一步传递经济底部企稳信号。未来通胀预计将在可控范围内继续温和上行，政策宽松方面难有大的期待，调结构还会延续。

“CPI波澜不惊，尚未入政策法眼，”国泰君安宏观分析师薛鹤翔形象地用这句话来点评今日通胀数据，他并预计8月CPI同比涨幅仍为2.7%。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩也表示，央行货币政策执行报告已经不再提“控通胀”，表明对通胀的担忧有所减轻，“但考虑到年内和明年上半年通胀依然有上行压力，且个别月份可能会超过3%，在这种情况下降息是很难的。”

他并认为，目前来看跨境资金出出进进只是暂时性波动，预计央行不会用调降存款准备金率来对抗资金面波动，更可能选择公开市场操作进行调剂。

中国国家统计局周五公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI)同比下降2.3%，路透调查预估中值分别为上涨2.8%和下降2.2%。7月CPI环比微升0.1%；PPI环比下降0.3%，而此前连续三个月均为环比下降0.6%。

“未来通胀仍将维持在3%以内温和区间，而PPI仍难转正，物价对政策影响中性，难松难紧，”海通证券首席宏观债券研究员姜超说。海通预计8月PPI环比转正为上升0.2%，同比降幅将进一步缩窄至下滑1.6%。

谢亚轩则指出，PPI环比降幅收窄，主要是因为国际大宗商品如铁矿石和原油价格小幅回升，以及政府稳增长举措带动企业预期改善、补库存行为有所回暖。

他认为，猪肉价格6、7月份回升主要是受国家收储政策影响，但还是处在比较弱水平，食品价格总体来看依然温和，预计全年CPI涨幅在2.8%；而虽然三季度国内经济料将好于二季度，工业需求会有改善、但幅度有限，因此PPI年内应该还是负增长。

金融市场对基本符合预期的中国通胀数据反应平淡，投资者更为关注今日稍晚公布的中国7月投资、工业和零售销售数据，以进一步研判经济基本面状况。路透调查中值显示，分析师普遍预计中国7月工业同比增速为9%，投资和零售销售增速分别为20%和13.5%。

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**政策面难有大的期待**

中国政府近月出台的一系列稳增长政策已经成功稳住市场预期，这从官方制造业PMI逆季节小幅回升、以及7月进出口同比双双转为正增长即可看出。今日PPI环比降幅缩窄亦进一步传递经济低位企稳信号。

分析师预计，未来中国经济将持续在低位运行，通胀温和则为政府大力调结构提供空间。在经济慢慢企稳之际，政策面恐怕难有大的作为，领导层料将延续既定步调、谨慎推进改革。

“肉类价格淡季上涨，高温影响蔬菜供给，这些因素都会推动未来CPI走高，”广发银行高级交易员颜岩称，“因此下半年的通胀水平很可能比预期的高，央行的宽松刺激政策难有大的期待，更多是产业上的政策调整。”

她认为，CPI略低于市场预期主要因为食品价格环比涨幅较小，鉴于零售价格与批发价格间存在滞后，农业部和商务部的数据显示7月中旬以来食用农产品价格涨幅较大，传导至8月份将推动CPI环比走高；而PPI还是颓势，需求不足和经济增长方式改革过程中，上游产品仍将承受价格低迷的压力。

中国1-7月CPI同比上涨2.4%，仍远低于政府年初设定的3.5%涨幅控制目标；同期PPI则同比下降2.2%。

安信证券高级宏观分析师尤宏业也指出，通胀短期趋近3.5%可能性不大，但是慢慢逼近3%的可能性却非常大，而且猪肉、蔬菜慢慢往上带动0.2、0.3、甚至0.5个百分点都不能说是奇怪，农产品市场上一些品种是有周期性上涨压力的。

“短期来看，目前的经济形势已经转向乐观了，起点也许就是7月中上旬。从政策的微调到基本面的稳定，到全球的添油加醋，这次乐观也许还能延续一段时间，”他说，“但不一定是趋势性的，还要看。”