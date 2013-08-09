中国房地产：去年挪用保障安居工程专项资金近58亿元--审计署

路透北京8月9日 - 中国审计署周五发布对2012年保障房审计结果公告，有360个项目或单位挪用保障性安居工程专项资金57.99亿元人民币，10.84万户不符合保障条件的家庭，因提供不实资料、相关部门审核把关不严，违规享受保障性住房实物分配。

审计发现，一些保障性安居工程项目和单位还存在违反规定或管理不规范等问题。主要包括10.84万户不符合保障条件的家庭违规享受保障性住房实物分配3.89万套、领取租赁补贴1.53亿元，另有1.13万户家庭重复享受保障性住房实物分配2,975套，重复领取租赁补贴2,137.55万元.

34个项目代建企业等单位违规出售保障性住房1.83万套，另有5,333套住房被有关单位、个人违规用于拆迁周转、转借出租等。360个项目或单位挪用保障性安居工程专项资金57.99亿元，用于归还贷款、对外投资、征地拆迁以及单位资金周转等非保障性安居工程项目支出。

此外，45个项目未办理建设用地规划许可等手续用地1,433.16亩，12个项目将建设用地601.53亩用于商业开发等其他用途。审计向相关部门移送违纪违规和经济犯罪案件线索26起，涉案金额2,487.17万元，涉案人员55人，相关部门正在依法查处。

去年11月至2013年3月，审计署对31个省（区、市）、5个计划单列市和新疆生产建设兵团2012年城镇保障性安居工程（包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房和各类棚户区改造等）的投资、建设、分配、后续管理及相关政策执行情况进行了审计。

2012年，全国城镇保障性安居工程开工768.83万套、基本建成590.20万套（含竣工453.59万套）、新增发放廉租住房租赁补贴52.99万户，分别为年度目标任务的105.88%、118.04%（竣工为110.12%）、106.96%。(完)

欲了解更多详情,请点选中国审计署(www.audit.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)