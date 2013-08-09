基金产业：美国注册美债基金最近一周流失创纪录的32.7亿美元-理柏

路透纽约8月8日 - 汤森路透旗下基金服务公司理柏周四公布数据显示，投资人最近一周从美国注册美国公债基金撤走的资金达32.7亿美元，创纪录新高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时缩减刺激计画的时程存在不确定性。

8月7日止当周流出美国公债基金的金额，创下理柏自1992年开始纪录以来的新高。整体课税债券基金的流出额仅3.75亿美元，还不到前一周的一半。

iShares: 3-7 Treasury Bond ETF 资金流出额达24.1亿美元，占美国公债基金资金流出的多数。理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj表示，基金赎回是在上周五发生，始于美联储开始评论之前。

Tjornehoj表示，在5月及6月公债市场抛盘之后，部份投资仍对美债市场有所猜忌。美联储主席贝南克5月22日向国会表示，若美国经济看来足够强劲，则可能在今年稍晚开始缩减买债规模，这番谈话引发债市抛压。

持有浮动利率银行贷款的基金吸引了18.7亿美元的新资金，是理柏自2003年8月开始追踪此类资金以来的最高。浮动利率贷款亦即所谓杠杆贷款，是与浮动利率指标连动以不受利率走升的冲击。

今年浮动利率贷款基金已经吸引约419亿美元新资金投入，预料将改写2010年吸引182.4亿美元资金流入的纪录。

投资人将4.856亿美元资金投入高收益的垃圾债券基金，一反前周撤出10.3亿美元。较安全的投资级公司债券基金吸引14.2亿美元新资金，高于前一周的3.866亿美元。

地方政府债券基金资金外流9.74亿美元，前一周为外流22.4亿美元。这已经是连续第11周资金流出地方政府债券基金。

有1.865亿美元流入新兴市场债券基金，为5月中旬以来最高。

股票基金则是连续六周资金流入，最新一周流入金额为62.8亿美元。

股票共同基金有39.7亿美元新资金流入，为2月初以来最高，股票上市交易基金(ETF)吸引23亿美元资金流入。最为热门的ETF为iShares: Core S&P Mid-Cap ETF，共有21.7亿美元资金流入。

持有日股的基金则出现3.496亿美元的资金流出，为连续第二周资金出走。新兴市场股票基金吸纳3.932亿美元，连续第四周资金流入。