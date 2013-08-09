中国农业：2013/14年度小麦进口料创下九个年度来新高--粮油信息中心

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月9日 - 中国国家粮油信息中心估计，2013/14年度中国小麦进口量将达到650万吨，创下九个年度以来新高，受国际小麦价格较低的推动。
该估值较粮油信息中心上月的预测值上调150万吨，且较2012/13年度高出360.5万吨。
今年稍早中国部分小麦产区遭遇霜害和过度潮湿天气，一度引发对小麦产量受损的忧虑，也令市场预期中国将加大小麦进口。
此前来自贸易商的消息显示，过去数周中国已买入150万吨澳洲小麦，而累计进口数量可能是这个数字的近三倍，远超过此前预估。
粮油信息中心还估计，2013/14年度玉米进口将达到550万吨，比上一年度增加280万吨；稻谷进口料达400万吨，较上年度增长50万吨，因进口大米价格优势明显。
该机构并指出，受南方干旱影响，2013年全国稻谷产量为26,020万吨，较上月下调50万吨，但同比仍增加196万吨，主要是早稻和粳稻产量形势较好。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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