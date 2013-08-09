国际油市：布兰特原油站上107美元，因有初步迹象显示中国经济企稳

中国7月商品进口大有改善，原油、铁矿石及大豆进口均创新高。

澳新银行(澳盛/ANZ)分析师Natalie Rampono表示，“由于中国近期调整政策，市场可能低估了中国的潜在原油需求。”她并称中国下半年的海外采购将续增，因新的炼厂将开始运转。

0307GMT，布兰特原油 上涨0.41美元至每桶107.09美元，上日创下7月4日以来最低结算价。美国原油 上涨0.86美元至每桶104.26美元，中止今年以来最长的连续五日跌势。

尽管油价周五反弹，两大指标油价本周周线均料将下跌，因投资人在9月之前了结获利；各界预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将自9月开始缩减大规模的刺激计画。

Rampono指出，“市场正在反应美联储9月缩减购买资产计画，可能会有更多获利了结卖压出笼。”

Newedge Japan的商品销售经理Yusuke Seta表示，油价本月可能修正，因投机客结清创纪录的多仓。

他称，美国原油可能进一步跌至102.50美元，布兰特原油则料陷于105.40-108.20美元的窄幅区间。

交易商也正关注利比亚动乱情势，以及大西洋的飓风季状况，这都可能会进一步干扰原油供给，从而拉高油价。

利比亚劳工抗议行动已导致当地原油产出降至2011年内战以来最低水准，出口锐减逾半。

美国国家海洋与大气管理局(NOAA)表示，2013年大西洋飓风季活动仍可能“高于正常水准”，但出现严重飓风活动的可能性偏低。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻