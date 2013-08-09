在朝服刑美国人寄家信，称健康恶化

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿州林雾8月7日 - 在朝鲜服刑的韩裔美国人裴俊浩(Kenneth Bae)的姐姐称，裴俊浩再次向美国政府求助，他在家信中详述每况愈下的健康状况。这封信是7月14日写的，本周三到达他家人的手中。
今年5月初，美国公民裴俊浩以“反朝敌对罪”，被朝鲜最高法院判处15年劳教。朝鲜最高法院称，这名45岁的基督教传教士利用旅游活动谋求颠覆朝鲜政权。
裴俊浩去年11月带领旅游团进入朝鲜北部后被拘押，而对他宣判时正值美国和朝鲜围绕朝核项目剑拔弩张之时。
裴俊浩的姐姐Terri Chung在西雅图市郊母亲家里接受路透采访时称：“他说，他的身体越来越难以承受每天的劳动，但他在尽力坚持。”
Chung说，裴俊浩在平壤附近一所关押外国人的监狱里，一周要劳动六天，一天八个小时，从事种植土豆和豆类等工作。
Chung称，裴俊浩背部疼痛，心脏扩大，并且有高血压和糖尿病，视力也开始变得模糊。
“他的健康状况在恶化，他让我们求助我们的政府，将他带回家。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。