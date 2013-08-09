中国债市动态：现券收益率窄幅震荡，通胀数据与新债招标多空交织

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海8月9日 - 中国银行间债市现券周五早盘收益率小幅波动，基本与上日持平。交易员称，现券中长端品种收益率经过前期快速上涨之后，在今日多空消息交织下，走势陷入震荡；稍早公布的通胀数据低于预期，致市场悲观情绪稍有缓和，而国债招标结果走高却又令交投陷入谨慎，目前债市整体心态颇为脆弱。
“早上受CPI低于预期影响收益一度下行，大量TKN(买盘)、20年国债(结果)出来又上去了。”华北一银行交易员表示，经过前两天一波涨幅之后，现在的市场非常脆弱。
一如市场预期中国通胀压力仍然不大，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，持平于前月，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅继续缩窄，或预示工业方面渐获改善。
中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.32%，远高于此前4.21%的市场预测均值，投标倍数为1.56倍。
广发银行交易员吴思捷表示，CPI数据低于预期，市场就会从通胀的角度分析，认为未来资金面仍存在宽松的可能性，不过这些都是暂时性的影响因素，现在市场其实并没有很明确的方向。
中国银行间资金市场周五多数回购加权利率 下跌，其中隔夜品种跌幅约26个基点(bp)，且刺破3%水平。交易员表示，今日供给较为充裕，相较之下融出七天至14天资金机构更多。
剩余期限约9.79年的附息国债130011券最新收益率 在3.8500%，上日收报3.8500%。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。