表格：中国7月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月9日 - 以下为中国国家统计局最新公布的 主要经济统计指标经季节调整的环比数据: 环比增速( 居民消 工业生 规模以 固定资 社会消 %) 费价格 产者出 上工业 产投资( 费品零 指数(C 厂价格 增加值 不含农 售总额 PI) 指数(PP 户) I) 2013年7月 0.1 -0.3 0.88 1.58 1.23 6月 0 -0.6 0.71 1.51 1.26 5月 -0.6 -0.6 0.66 1.42 1.19 4月 0.2 -0.6 0.9 1.36 1.27 3月 -0.9 0.2 0.69 1.81 1.3 2月 1.1 0.2 0.81 0.99 1 1月 1 0.2 0.6 1.95 0.19 2012年12 0.8 -0.1 0.83 1.33 1.3 月 11月 0.1 -0.1 0.81 1.03 1.18 10月 -0.1 0.2 0.79 1.97 1.19 9月 0.3 -0.1 0.8 1.93 1.37 8月 0.6 -0.5 0.75 1.21 1.11 7月 0.1 -0.8 0.59 1.37 1.03 (完) 浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。