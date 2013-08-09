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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 16:14 BJT

表格：中国7月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

路透北京8月9日 - 以下为中国国家统计局最新公布的
主要经济统计指标经季节调整的环比数据:
    
 环比增速(  居民消  工业生   规模以  固定资   社会消
 %)         费价格  产者出   上工业  产投资(  费品零
            指数(C  厂价格   增加值  不含农   售总额
            PI)     指数(PP          户)      
                    I)                        
 2013年7月     0.1     -0.3    0.88     1.58    1.23
 6月             0     -0.6    0.71     1.51    1.26
 5月          -0.6     -0.6    0.66     1.42    1.19
 4月           0.2     -0.6     0.9     1.36    1.27
 3月          -0.9      0.2    0.69     1.81     1.3
 2月           1.1      0.2    0.81     0.99       1
 1月             1      0.2     0.6     1.95    0.19
  2012年12     0.8     -0.1    0.83     1.33     1.3
        月                                    
 11月          0.1     -0.1    0.81     1.03    1.18
 10月         -0.1      0.2    0.79     1.97    1.19
 9月           0.3     -0.1     0.8     1.93    1.37
 8月           0.6     -0.5    0.75     1.21    1.11
 7月           0.1     -0.8    0.59     1.37    1.03
 (完)
      
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 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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