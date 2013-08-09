路透基点：软银筹资支持其收购Sprint，将成亚太地区史上最大笔银团贷款案

路透香港8月8日 - 汤森路透旗下基点周四援引银行界消息人士称，日本软银正在筹募一笔相当于200亿美元的巨额融资，这将是亚太地区史上最大规模的银团贷款案。

融资所得将做为2012年12月一笔一年期过桥贷款的再融资，该笔融资系用来支持软银以216亿美元收购美国Sprint Corp。这也是日本企业最大手笔的海外并购案。

该笔过桥贷款原来规模总计达1.65万亿日圆(170.8亿美元)，是此前亚洲最大规模银团贷款案。在软银发债3,700亿日圆来因应其在Sprint的投资之后，那笔过桥贷款规模随后即减至1.285万亿日圆。

三菱东京日联银行、德意志银行、瑞穗实业银行、三井住友银行正在安排这笔新巨额融资，他们也是原过桥贷款牵头行。

软银拒绝对此置评。

这笔巨额融资包括一笔五年期部分和一笔七年期部分，在贷款年限之内分期偿还。

消息人士说，贷款价格系根据债信评级，且低于150个基点。软银最近被穆迪和标普降至Ba1、BB+。

穆迪在7月报告中说，此项调降评级系因软银收购Sprint“将大幅减弱软银的财务弹性”。