中国票据市场：转贴利率本周上行，机构防御后市上行压力提前出票

路透北京8月9日 - 中国票据市场转贴利率本周上行。交易员表示，虽然月初信贷规模调整压力暂不重，不过场内部分机构预期截止月底前，票价将有相对偏大幅度的上行空间，所以部分机构主动选择提前沽出票据资产。

交易员们进一步指出，预期后市转贴利率还将上行的原因，一方面是借鉴上月走势，即6月票价大涨后，7月并未如市场预期般明显回落，而是在6%甚至更高水平徘徊；此外，虽然当前资金价格逐步回落，但是市场认为长期流动性前景存不确定性，心态上偏向谨慎，票市后期多少也受该因素扰动。

“(转贴利率)本周上来一些，要在6%以上，出票的话大概就是6.2%-6.3%的价格，这个价格能出掉。”华东一银行交易员称。

对于本周票价上行的原因，上述交易员表示，7月的情况是月初价格比较低，但是到中下旬就升上来了，高的时候会到6.7%-6.8%的水平，所以现在机构应该是预估到8月转贴利率将在6%以上的价格，所以出票的就提前出，也不再等到8月中旬之后才动手了。

“其实6月份价格涨的那么高，市场本来还憧憬7月明显回落，像之前4、5月份都是在4%附近波动的，但是事实并不是这样，所以说大家对本月可能的高价位是有所预期的。”他说。

回顾今年银票6个月期转贴参考利率 可见，今年初至5月中旬该利率基本呈单边下跌态势，之后掉头一路上冲到6月底攀至年内高位，而后又因货币市场资金价格回落等因素有所回落，但7月中旬起再现涨势，但上周转贴利率又明显走彽。

中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.0336/5.8470 6.1061/5.9213 6.5040/6.2304

上周五 6.0980/5.9194 6.2467/6.0163 6.7320/6.3480

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变动 -6.44p/-7.24p -14.06p/-9.50bp -22.80bp/-11.76bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.6074%，亦较上周五5.6640%有所下降。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。