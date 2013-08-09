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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 12:21 BJT

路透基点：山东海化集团寻求逾40亿元人民币10年期融资案--RLPC

路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，山东海化集团有限公司寻求逾40亿元人民币(6.54亿美元)10年期融资案，用于一项化工生产项目。

消息人士透露，谈判价格低于中国人民银行基准利率的100%。

海化位于山东省潍坊市，从事海洋化工和石化行业。该公司于2009年9月成为中国海洋石油总公司的成员企业。

深圳上市的海化于7月9日发布公告，预计2013年上半年净亏损2.5-2.6亿元人民币，指因缺乏市场需求且销售下降。该公司公布第一季净亏损1.42亿元人民币。(完)
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