路透基点：山东海化集团寻求逾40亿元人民币10年期融资案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，山东海化集团有限公司寻求逾40亿元人民币(6.54亿美元)10年期融资案，用于一项化工生产项目。
消息人士透露，谈判价格低于中国人民银行基准利率的100%。
海化位于山东省潍坊市，从事海洋化工和石化行业。该公司于2009年9月成为中国海洋石油总公司的成员企业。
深圳上市的海化于7月9日发布公告，预计2013年上半年净亏损2.5-2.6亿元人民币，指因缺乏市场需求且销售下降。该公司公布第一季净亏损1.42亿元人民币。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。