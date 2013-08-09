路透基点：山东海化集团寻求逾40亿元人民币10年期融资案--RLPC

海化位于山东省潍坊市，从事海洋化工和石化行业。该公司于2009年9月成为中国海洋石油总公司的成员企业。

深圳上市的海化于7月9日发布公告，预计2013年上半年净亏损2.5-2.6亿元人民币，指因缺乏市场需求且销售下降。该公司公布第一季净亏损1.42亿元人民币。(完)