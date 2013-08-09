中国汇市：人民币早盘再呈升势，升压再起但监管意图难测市场仍在试探

* 即期早盘走升

* 中间价整周走高

* 购汇力道渐弱使升值压力日趋明显

* 市场仍在观望监管层意图

路透北京8月9日 - 人民币兑美元即期 周五早盘再次走升，与连续第五天高开的中间价同向。交易人士指出，昨日即期创新高后尾盘跳水转收贬，疑似有央行出手干预，但早盘客盘仍偏向结汇。市场对于央行是否再次出手打压升值心存忌惮，整体维持近日来的小幅走升节奏而不敢再次探高，静候政策指引。

交易员表示，进入8月后在多种因素合力影响下购汇力量渐减弱，此前总体供需平衡的状态有被打破并偏向结汇的趋势，预期也正在向人民币升值的方向演进。

他们并表示，近期中间价随弱势美元走高合乎情理，且人民币即期亦处在近期的振荡区间内，所以最近创出新高的走势，尚不能理解为央行容许人民币升值；但CNH强于在岸价格打压购汇动力，加上昨天好于预期的外贸数据也加强了人民币支撑力度，升值预期正在升温，也使购汇需求更愿意持币静候。

交易员进一步分析说，当前市场上结汇量还没有明显放大，显示在维稳的政策主调下，对于人民币后市是否会再现一波升势仍存怀疑，且昨天尾盘出现的一波购汇仍是不解之迷，亦加重了这种观望心理。有交易员表示当时看到油盘购汇，但亦有交易员坚持认为只有央行干预才能让汇价短时间内下跌80余点。

“央行最近两三个月没出手了，但如果这两天继续放任市场小步走升，肯定还得涨停，那市场又没流动性了。”上海一股份行交易员说，“央行的职责就是维持市场流动性，保持汇率稳定。”

他表示，从今早的情况来看，疑为昨天央行出手的干预让市场有所收敛。总体上看大的结汇盘虽然还没出来，但总体上还是偏向结汇。“央行出来提醒了一下，大家还是在试探，看看央行到底是什么态度。如果后期中间价突破6.16元，那走出一波升值的可能性就很大了。”

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.1164元，上日收报6.1225元，且盘中一度创出6.1143元历史高位。今日人民币兑美元中间价 为6.1668元，上日中间价为6.1703元。

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2572/15，上日尾盘为6.2570。

北京时间12:20，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1142/48元，上一交易日尾盘报6.1118元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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