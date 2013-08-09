《中国大宗商品综述》弱刺激政策点燃需求重振希望，工业品期货板块反弹进行时

作者 李文科

路透北京8月9日 - 全球领先的大宗商品消费大国--中国连续出台稳增长的弱刺激措施，加大对基础设施领域投资、实行结构性减税等政策措施，给疲弱不振的大宗商品需求带来一线希望，工业品期货板块或就此掀起一波反弹。

中国具有指标意义的工业品期货品种，如天胶期货<0#SNR:>、沪铜期货<0#SCF:>以及螺纹钢期货<0#SRB:>价格在6月末就逐步掀起一波触底反弹行情，在中国公布7月宏观数据以来，外贸的反弹小浪花以及国内需求的回升迹象则进一步刺激工业品期货价格上扬。

“城市基础设施建设、加大棚户区改造等措施有望增强基础原材料消耗、减轻现货供应压力，从供求关系角度对有色金属、能源化工板块产生实质性利多影响。”格林期货高级研究总监李永民指出。

他并强调，从技术角度看，以焦煤为代表的能源化工板块和以铜为代表的有色板块目前处于震荡区间的下沿附近，继续下跌空间有限。建议调整思路，以逢低买进为主，且优先关注焦煤、沪胶短线做多机会。

上海中期的资深分析师李宁指出，国务院短期稳增长措施对工业品期货短期拉动效应明显，但持续性却有待观察，毕竟中国经济的趋势仍相对疲弱，对经济前景的担忧犹存。

她指出，考虑到基本面的因素，本轮弱势刺激对螺纹钢和有色期货的提振最为明显，技术上看，螺纹钢的上方平台已被突破，料迎来一波上升行情。而焦煤焦炭和化工则迫于基本面压力而相对疲弱。

但浙商期货北京营业部总经理路易并不乐观，在他看来，尽管中国经济略有企稳迹象，但国内经济结构大调整以及国际环境对大宗商品整体偏空，中国目前需要解决的主要问题是高耗能高污染和落后产能的问题，而这些问题如果没有三五年可能难以解决。

“中国对原材料的消费将逐渐冷静下来，不会像以前了，...现在的期货价格还有几个品种没有掉到位，有色金属没有达到预期下跌水平，尤其是铜，跌幅远远没有到位。”路易强调。

中国经济增速逼近合理区间下限，并未动摇本届政府打造经济升级版的决心。当房地产和汽车等传统消费热点相继遭遇资源环境瓶颈后，国务院7月提出促进信息消费，宣布8月起免征部分小微企业税负，拓宽小微企业多元化融资渠道，扩大增信集合债券试点规模等，并追加了铁路基建投资，酝酿铁路运价改革等。

国家发改委近日也再度重申，下半年应坚持保持价格总水平基本稳定不放松，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标；此外还要完善资源环境价格形成机制为重点，着力理顺比价关系。

**弱刺激政策的效果开始显现**

近一段时间来，政府对实体经济调控力度逐步加大，继高层领导表示下半年要“稳增长”和“保就业”之后，近期还陆续出台了包括加大对基础设施领域投资、实行结构性减税等一系列政策措施，这些都令市场预期逐渐改善。

从最新公布的数据显示，上述弱刺激政策的效果开始显现。在中国7月整体贸易数据超预期的同时，主要大宗商品进口表现更是令人眼前一亮，原油、大豆和铁矿石进口均创出纪录新高，铜进口亦稳健增长。与此同时，7月发电量日均产量至少创下一年来新高，而粗钢日产量虽为年内次低点，但在消费淡季亦属不俗表现。

金银岛资讯能源分析师戴兵指出，受稳增长政策支撑，自7月下旬开始重工业出现回暖的迹象，且今年夏季高温异常，带动7月发电量增长明显，其中水电的贡献率较大。

而粗钢的产量亦略超出市场预期。中国钢铁网咨询总监徐向春称，今年钢材消费呈现“淡季不淡，旺季不旺”的格局，7、8月份是传统淡季，但因原材料成本上升以及政策预期向好刺激钢材价格反弹，带动钢厂增产。

“7、8月产量往往是比较低的，如果不是钢价上涨，产量应该更低，钢厂不愿意放过赚钱的机会。”徐向春指出。

他并解释称，前几个月钢材库存消化，且稳增长政策信号频频发出，令市场心态得以稳定，支撑钢材价格，也未来棚户区改造、铁路投资等可能带来的钢材需求有所期待。

但他亦强调，本轮若刺激的力度有限，在本轮稳增长政策的目的是保住就业，跟前几年的刺激政策没法比，这从本轮政策的细项包括刺激信息消费，以及为小微企业减税等措施就可以看出，这些举措对拉动工业品需求将是有限的，也不会立竿见影。

**反弹，而不是反转**

尽管最近中国宏观面因素对大宗商品明显转多，但分析师强调，国内工业品走势虽然有一定政策支撑，但这一波行情更多是反弹，还谈不上反转。

“只有反弹，没有反转。”华泰长城资深分析师曹祥辉指出，毕竟中国经济仍相对偏弱，弱刺激政策虽然已经出台，但究竟多少能落到实处，究竟多少能真实体现到对大宗商品的需求仍有待观察。

最近国内期货价格出现的一波反弹更多是投资者对新政的信心体现，而只有这些政策的落实最终改善大宗商品的基本面状况才能真正夯实基础。

徐向春亦指出，本轮钢材价格的反弹并不是受需求的强劲拉动而致，而仅仅是库存消化、心态的转变令其出现反弹，但拉动力实际上是比较弱的。

“稳增长政策对钢材市场的拉动是要大打折扣的，...钢铁业本身产能过剩、资金约束、成本高都在制约钢材价格反弹的高度。”徐向春指出。

除了钢材价格，工业品其他价格的前景同样如此。银河期货高级策略分析师蒋洪艳给出的行情判断称，此轮铜价上涨不具备持续性，橡胶同样如此，虽然短期走势已经趋于反弹，但整理仍是主基调，下跌动能减弱，整体以震荡偏反弹走势对待，且反弹速率较差，反复依旧。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--路透周五根据官方初步数据的计算结果显示，中国7月表观石油需求同比增长5.5%，至977万桶/日。

--中国国家统计局周五公布，7月发电量4,795亿千瓦时，同比增长8.1%，7月原油加工量4,030万吨，同比上升7.1%。

--在上市两年多后，身陷中国期市“冷门”阵营的上海期铅合约将“瘦身”以聚人气。上海期货交易所周四宣布，9月2日起将把铅期货合约的交易单位由25吨/手调整为5吨。

--中国银河期货副总经理周雷称，期货咨询、资管以及现货风险子公司等新业务频繁推出，令期货公司告别单一经纪业务模式，期货业务亦逐步回归正常，但距离成熟期货市场还有很长距离。

--在中国7月整体贸易数据超预期的同时，主要大宗商品进口表现更是令人眼前一亮，原油、大豆和铁矿石进口均创出纪录新高，铜进口亦稳健增长。

--中国工信部周三表示，将自8月15日起开展为期三个月专项行动，打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为。

--中国工信部原材料工业司副司长苗治民称，工信部目前正在审理第二批申请符合《钢铁行业规范条件》的企业，要加大这一批企业的核查力度，预计在11月完成审核。并计划在明年初再组织一批，将80%左右的现有钢铁产能纳入到规范管理范畴。 （完）