澳新汇市：澳元持稳受中国数据支持，未理会澳洲央行调降经济成长预估

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳元甚至勉力摆脱澳洲央行下修短期经济成长预估的影响。该央行本周降息至2.5%后，并未提供是否可能再度降息的线索。
澳洲央行也强调，澳元汇价仍然过高，汇率进一步下滑有助于经济恢复平衡，减少对矿业投资的依赖。
“很明显，澳洲央行想看到澳元兑美元从目前的约0.90美元进一步贬值，并暗示随着时间的推移，若澳元未能下滑，则准备再度降息，”道明证券分析师Alvin Pontoh称。
短期而言，澳元兑美元的阻力位为海外市场高点0.9135美元，随后是0.9150美元，0.9045/50美元则提供支撑。
澳元兑美元本周累计上涨约2.3%，自本周初所及三年低点0.8848美元强劲反弹。
新西兰元兑美元徘徊于约0.8000/10美元，海外市场曾触及10日高点0.8047美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/王翔琼；审校 张荻/艾茂林)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。