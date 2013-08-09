澳新汇市：澳元持稳受中国数据支持，未理会澳洲央行调降经济成长预估

澳元甚至勉力摆脱澳洲央行下修短期经济成长预估的影响。该央行本周降息至2.5%后，并未提供是否可能再度降息的线索。

澳洲央行也强调，澳元汇价仍然过高，汇率进一步下滑有助于经济恢复平衡，减少对矿业投资的依赖。

“很明显，澳洲央行想看到澳元兑美元从目前的约0.90美元进一步贬值，并暗示随着时间的推移，若澳元未能下滑，则准备再度降息，”道明证券分析师Alvin Pontoh称。

短期而言，澳元兑美元的阻力位为海外市场高点0.9135美元，随后是0.9150美元，0.9045/50美元则提供支撑。

澳元兑美元本周累计上涨约2.3%，自本周初所及三年低点0.8848美元强劲反弹。

新西兰元兑美元徘徊于约0.8000/10美元，海外市场曾触及10日高点0.8047美元。(完)

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