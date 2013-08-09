基金产业：油价上涨吸引投资人7月重回能源ETP，但资金继续撤出黄金

* 7月能源ETP全球吸引1.42亿美元

* 资金继续自黄金投资出走，外流26亿美元

* 白银逆势吸引3.57亿美元资金流入

路透伦敦8月8日 - 美国原油7月劲扬，加上美国经济普遍改善，激励投资人的资金重回能源上市交易产品(ETP)。此前资金已流出数月。

根据全球最大资产管理公司贝莱德的数据，7月约有1.42亿美元投于能源ETP。 今年3-6月分别有4.23亿、8,900万、4,800万和9,000万美元流出这类ETP。

反之，7月自黄金ETP撤出的资金约有26亿美元；自工业金属ETP出走的约有1.57亿美元。

“普遍来说，投资人对表现欠佳的大宗商品一直抱持审慎态度，但能源逆整体趋势而行，表现相当好，”贝莱德首席投资策略师Russ Koesterich说。

他说能源板块支撑得比工业金属好，因为工业金属受中国需求的影响较大，而中国经济在放慢。“但能源仍极受美国经济的左右，虽然美国经济成长并没有狂增，但正渐渐改善。”

供应面而言，他表示美国原油期货合约交割地库欣的原油库存7月意外下降；而美国炼油厂需求强劲。

这使得美国原油期货大涨，7月时每桶价格涨了近9美元，7月底来到每桶逾105美元。标准普尔高盛商品价格(GSCI)能源指数7月也上升7.1%。

资金则仍继续撤出黄金投资，使今年以来流出金额达309亿美元。Koesterich表示在第二季财报季表现不错后，投资人宁愿将资金投入美国股票。不过相对来说，黄金板块7月的相对表现还算强劲。标普GSCI黄金指数上涨7.1%。

**白银的价值**

虽然黄金失宠，但7月白银ETP吸引约3.57亿美元的资金。ETP发行商ETF Securities研究分析师Nitesh Shah说，技术指标显示围绕白银的悲观看法太过头了。

多元商品ETP也吸引买兴，Shah表示这是由于美国、中国和欧洲制造业采购经理人指数(PMI)表现较强劲。“过去几个月这些调查一直相当疲软，但上周它们全都超过50的荣枯分水岭，这是相当偏多的信号。”

不过工业金属ETP表现仍不佳，对中国经济和该国铜需求的疑虑在7月多数时候仍拖累工业金属板块。

Shah表示ETF Securities目前预期投资人对锌、铅和锡的买兴将升温。“我们看到更多人想分散投资。”他说。(完)