《台湾金融市场一周展望》宽松政策退场效应持续干扰，股债行情同偏小空

* 美国经济数据公布下周进入真空期

* 美联储(FED)退场评论和预期仍将左右盘势

* 两年券标售结果略高于预期

* 股债恐双双偏空，惟幅度不大

记者 高洁如

路透台北8月9日 - 美国经济数据公布下周进入真空期，但美联储(FED)9月宽松政策的退场言论，仍将是短期持续干扰全球金融市场的主要变数。在全球资金逐渐做出QE退场的因应下，属于新兴市场之一的台股 恐无法避免沦为外资提款机，与台债行情同步偏空因应，但预料幅度不大。

目前看来，美联储成员中，不论鹰派或鸽派，都逐渐升高9月缩减宽松政策的一致性。而宽松政策退场的必然，也使全球资金逐渐减持新兴市场的部位--外资已连续三日卖超台股，这将令股市行情持续偏弱。

而根据统计，外资不但在现货连续多日卖超，在台股指数期货也布局约一万六千口的空单，两手同步翻空。

元大宝来投信副总经理刘兴唐说，〞历史经验，只要外资在现货和期货双双作空，股市一定压盘修正。〞

他并预期，下周的台股将偏弱整理，区间先看7,700-8,000点。而若从产业面来看，台股权重五成以上的电子股在旺季不旺，需求转弱之下，只能期待个别小产业的表现，例如车用电子零组件、房屋修缮、食品油脂、生技医材、轮胎等。

台湾证券交易所至周四的资料显示，外资及陆资在台股卖超118.24亿台币，已是连续第三日卖超，累计金额达280亿台币。

统一投顾总经理黎方国则表示，下周除了全球对QE退场的预期之外，美国财报的公布也可能对盘面有所影响。尤其是目前尚在暑假期间，全球不少操盘人仍在夏季暑休，市场成交量萎缩，而少数人的进出很可能对盘面的影响性就被放大。

他认为，若是美股能够在高档整理，变化不致太大，则台股可能落于区间整理，不会有太明显的上下。

**五年券殖利率底部缓步垫高**

债市方面，两年期定存单的标售结果，初步看来对债市属中性，殖利率变动不大，且量能也成交不多。

一位公营银行公债交易员表示，〞今天的100亿是央行的测试，要看下次央行标的量是多少。〞他并认为，公债市场下周在消息面的真空之下，将回归经济面和资金面的表现。由资金面来看，市场资金还是很多。

〞只不过QE的退场永远大家是心里的疙瘩，若台债五年券下到1.10%以下恐怕还是要有大一点的利多。〞前述公债交易员表示。

但也有交易员侧重资金多、筹码少的现况。一位不具名的本地证券商表示，空单近期的动作都不大，以目前三大交易商每日释出筹码的量仅约50亿左右，空单能有做为的空间并不大。

交易员预估，五年期公债102/2期殖利率区间预估在1.08-1.13%。

**台币汇率区间盘整**

本周台币整周区间偏升整理，交易员认为，国际美元受累于美国7月非农就业数据表现欠佳而疲软不振，牵动台币随主要亚币走强。不过，近期台股疲弱，外资连日卖超台股且卖超扩大，市场对外资汇出的疑虑增温，台币区间趋升力道略有受阻，下周难跳脱既有区间盘整格局。

交易员指出，美国联邦储备委员会(美联储/Fed)官员本周接连表态不排除九月将缩减购债规模，让QE(量化宽松)退场效应再掀波澜，美元指数 已接近六月中旬以来的底部支撑区，牵动台币随日圆、韩元本周走势略为偏升，跟疲弱的台股脱钩。

“QE要不要退关键是看非农表现，而不是几个官员喊喊话!”一位当地银行交易员称。

交易员表示，随着美国经济逐渐好转，美联储迟早缩减购债规模，市场预期不是9月也是今年就会启动退场机制，最晚也有预估明年中旬开始退场，市场已经陆续反应QE退场的问题。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，海外看升台币的氛围略胜一筹，美元/台币各天期换汇点本周皆持续有所扩大，其中一个月天期换汇点今日午盘报价 来到29.893/29.907左右，上日收在29.860附近。

台湾央行周四表示，鼓励外资以股票为担保品向国内金融机构质借新台币投资股市，除有助于外资降低汇率风险，并可扩大国内银行台币授信业务。交易员认为，央行此举有助于外资透过质押股票买股，不需要汇入新资金，有助于台币实质交投趋贬。

交易员普遍预估，由于市场量能未出，台币欠缺明确方向，仅能跟随亚币窄幅波动，下周台币维持在29.900-30.000的大区间盘整。

**货币市场利率偏向区间低位**

货币市场方面，短率本周在平稳中略带往下压力，主要是银行端的闲置资金依旧浮滥，去化资金的压力不小。尤其是周五发票量增大的情况下，短票成交利率仍向下探至0.66%，预示下周短率或仍躺平底部。

一大型票券商人士预期，由于下周周初一般短票发行量将有所下滑，料0.66%有机会成主要成交利率，较本周略略往底部靠拢。

不过市场资金调度人士也称，由于本周五央行标售两年期定存单加权得标利率较市场预期为高，一年以上利率走扬的预期趋稳，料对一年以下短率也有止稳作用，再走低的空间有限。

〞央行也不会希望利率再走低，...短率还是稳定。〞一本地银行人士称。

下周货币市场没有特殊宽松及紧缩因素，加上时序为提存期中，银行在操作上不会特别紧张，隔夜拆款利率仍以0.385-0.388%为主，30天期短票则看0.66-0.67%，料均稳于本周区间。