《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月9日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *申银万国证券 72 20 3 8/14招标 工行/农行等 AAA 8/15 8/16 (最高发行余额) ======================================================================================== 富通集团 10 5 12 8/12簿记建档 民生银行 AA 8/13 8/14 工商银行 ======================================================================================== 云南投资控股 10 5 12 8/13簿记建档 中信银行 AA+ 8/15 8/16 集团 ======================================================================================== 中铁物资公司 6 6 12 8/13簿记建档 中信银行 AAA 8/15 8/16 ======================================================================================== 第一创业证券 13 6 3 8/13招标 一创摩根证券 AA 8/14 8/15 (最高发行余额) ======================================================================================== 中国兵器 120 15 12 8/14簿记建档 光大银行 AAA 8/15 8/16 工业集团 农业银行 ======================================================================================== 云南投资控股 20 10 12 8/14簿记建档 农业银行 AA+ 8/15 8/16 集团 ======================================================================================== 天津旅游 6.5 3.5 12 8/15簿记建档 渤海银行 AA *8/16 *8/19 控股集团 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *浙江荣盛控股 20 10 5 8/14簿记建档 中国银行 AA 8/16 8/19 国开行 ======================================================================================== *中材集团 15 5 7 8/14簿记建档 北京银行 AAA 8/16 8/19 ======================================================================================== *唐山三友碱业 8 8 3 8/16簿记建档 交通银行 AA 8/19 8/20 集团 ======================================================================================== 电信科学 30 20 3 8/12-8/13簿记建档 北京银行 AA+ 8/14 8/15 技术研究 华泰证券 ======================================================================================== 中铁物资公司 20 20 3 8/12簿记建档 农业银行 AAA 8/13 8/14 中信证券 ======================================================================================== 青海国有资产 100 30 15 8/13簿记建档 建设银行 AAA 8/14 8/15 投资管理公司 ======================================================================================== 广州万宝集团 16 8 3 8/13簿记建档 农业银行 AA 8/15 8/16 ======================================================================================== 中粮集团 140 50 3 8/13簿记建档 工商银行 AAA 8/14 8/15 建设银行 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 8/13簿记建档 光大银行 AA- 8/14 8/15 ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 8/14簿记建档 中信银行 AA+ 8/16 8/19 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 8/15簿记建档 广发银行 AA 8/16 8/19 ======================================================================================== 四川长虹电子 20 10 5 8/15簿记建档 渤海银行 AA 8/16 8/19 集团 中信银行 ======================================================================================== 首都公路发展 30 15 5 8/15簿记建档 工商银行 AAA 8/16 8/19 集团 建设银行 ======================================================================================== 新华都实业 25 10 5 8/15簿记建档 兴业银行 AA 8/16 8/19 集团 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 边竞； 审校 吴芳)