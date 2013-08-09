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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 17:44 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月9日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*申银万国证券   72      20       3    8/14招标   工行/农行等  AAA      8/15      8/16
          (最高发行余额)     
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富通集团        10       5      12   8/12簿记建档  民生银行   AA       8/13      8/14
                                                   工商银行
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云南投资控股    10       5      12   8/13簿记建档  中信银行   AA+      8/15      8/16
集团                                                   
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中铁物资公司     6       6      12   8/13簿记建档  中信银行   AAA      8/15      8/16
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第一创业证券    13       6       3    8/13招标   一创摩根证券 AA       8/14      8/15
          (最高发行余额)
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中国兵器       120      15      12   8/14簿记建档  光大银行   AAA      8/15      8/16
工业集团                                           农业银行
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云南投资控股    20      10      12   8/14簿记建档  农业银行   AA+      8/15      8/16
集团    
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天津旅游        6.5      3.5    12   8/15簿记建档  渤海银行   AA      *8/16     *8/19
控股集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日) 
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*浙江荣盛控股 20        10      5   8/14簿记建档   中国银行    AA        8/16     8/19
                                                   国开行
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*中材集团     15         5      7   8/14簿记建档   北京银行    AAA       8/16     8/19
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*唐山三友碱业  8         8      3   8/16簿记建档   交通银行    AA        8/19     8/20
集团
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电信科学      30        20      3 8/12-8/13簿记建档 北京银行   AA+       8/14     8/15
技术研究                                           华泰证券              
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中铁物资公司  20        20      3   8/12簿记建档   农业银行    AAA       8/13     8/14
                                                   中信证券
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青海国有资产 100        30     15   8/13簿记建档   建设银行    AAA       8/14     8/15
投资管理公司
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广州万宝集团  16         8      3   8/13簿记建档   农业银行    AA        8/15     8/16
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中粮集团     140        50      3   8/13簿记建档   工商银行    AAA       8/14     8/15
                                                   建设银行
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重庆乌江实业   6         3      3   8/13簿记建档   光大银行    AA-       8/14     8/15
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云南投资控股   5         5      5   8/14簿记建档   中信银行    AA+       8/16     8/19
集团
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湘电集团       4.5      4.5     5   8/15簿记建档   广发银行    AA        8/16     8/19
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四川长虹电子  20        10      5   8/15簿记建档   渤海银行    AA        8/16     8/19
集团                                               中信银行
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首都公路发展  30        15      5   8/15簿记建档   工商银行    AAA       8/16     8/19
集团                                               建设银行
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新华都实业    25        10      5   8/15簿记建档   兴业银行    AA        8/16     8/19
集团      
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 边竞； 审校 吴芳)
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