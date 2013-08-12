《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
以下为路透中文新闻为您整理的上周(8月5日-9日)中国重要财经新闻： **经济/政策**
--一如市场预期中国通胀压力仍然不大，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，持平于前月，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅继续缩窄，或预示工业方面渐获改善。分析人士认为中国今年通胀不会有大问题，结合稍早公布的制造业采购经理人指数(PMI)和进出口数据判断，中国经济在一系列稳增长政策支持下或已开始企稳回升。 --国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。
--随着6月末“钱荒”的影响逐渐散去，中国7月末广义货币供应量(M2)增速回升至14.5%，7月新增人民币贷款6,999亿元，均高于市场预期。不过社会融资规模继续同比缩量，显示银行同业业务“降杠杆”的余威犹在。 --受欧美经济复苏和国内需求反弹推动，中国7月进出口同比增速双双由负转正，进一步验证宏观经济缓中趋稳。但单月出现的“反弹小浪花”并不能扭转整体经济持续低位运行的态势，实现全年进出口8%的增长目标仍有难度。7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，当月贸易顺差为178.2亿美元。
--国家统计局周五公布，中国1-7月房地产开发投资同比增长20.5%，略高于1-6月增速20.3%。1-7月房屋新开工面积同比增长8.4%；商品房销售面积同比增长25.8%，销售额增长37.8%。
--国家发改委表示，在宏观调控政策基本稳定的情况下，经过努力，预计大部分地区可以实现年初预定的增长目标。年初以来中国地区经济运行总体平稳，中西部地区主要经济指标增速仍快于东部地区。当前东部已进入企稳回升和转型发展的关键时期，要在深化改革、扩大开放方面加大制度供给。
--国家外汇管理局近日表示，将防范跨境资金流动风险，提升贸易投资便利化水平，稳步推进资本项目可兑换。将加强外汇形势监测分析，继续推进跨境资金流动监测与分析平台建设，进一步充实政策预案；巩固货物贸易外汇管理制度改革成果，推进服务贸易外汇管理改革；推动资本市场有序开放，推进资本项目管理便利化。
--发改委表示，要加快推进重大基础设施建设，并预计内需拉动的交通运输需求将保持稳定增长趋势。未来要加快推进前期工作，具体包括抓紧推进北京新机场项目前期工作，争取尽早开工建设；先后批复了沈阳9号线一期工程、10号线，武汉8号线一期工程等8个轨道交通项目，另有10个项目前期工作进展顺利，预计下半年开工建设。
--财税改革是中国推进经济体制改革的重头戏。中国财政部表示将进一步推进资源税和消费税制改革，并推进扩大房产税改革试点范围。此外将加快推进营改增等相关税制改革，目前正积极研究将铁路运输和邮电通信等行业营改增试点方案，争取在今年年底或明年年初实施。 --中国要实现全年经济发展目标需要付出艰苦努力。国家信息中心发布最新报告预测，下半年外贸环境不容乐观，随着人民币升值滞后影响进一步显现，进出口增速将进一步下滑。短期应保持汇率基本稳定，中期则应由汇率中间价逐步市场化入手，增加汇率弹性。 ========================================================================== **金融/证券/保险**
--中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。
--中国证监会正酝酿为并购清障。据中国证券报周五报导，针对并购重组，证监会近期启动系列调研，初步结论显示，目前并购重组仍面临障碍。下一步如何通过金融渠道支持并购重组的初步方案已形成，包括酝酿推进定向可转债等并购支付工具等。
--中国证券报报导引述消息人士称，五家证券公司近期向有关部门递交关于发展互联网金融的相关方案；券商提出开设理财产品账户，投资者可通过该账户直接将购买产品的资金支付给券商，绕过第三方存管制度。
--上海证券报周五报导，在延迟了近四个月之后，阿里巴巴集团 旗下的阿里金融将于下周推出针对支付宝个人用户的信用支付产品，用户使用支付宝付款不用再捆绑信用卡或储蓄卡，能够直接透支消费，该产品的资金提供方为上海农商银行。
--中国信托行业协会公布了二季末信托公司主要业务数据，67家信托公司管理的信托资产规模为9.45万亿元人民币，同比增长70.72%，基础产业信托和政信合作业务出现恢复性增长，比年初分别增长44.87%和60.34%。
--由港深沪三地交易所合资的中华证券交易服务有限公司周三称，预料首批跨境指数交易所买卖基金（ETF）将于第三季在香港及内地市场挂牌交易，具体时间有待监管机构审批。 --中国信用债市场再现一起有惊无险的潜在风险案例，私募债领域首现企业提前回购，而主承销商未兜底。浙江温州江南阀门有限公司去年7月发行的两年期12江南债，因持有人均有意选择回售，公司无奈提前回购。
--中国银行卡组织--中国银联周三宣布，银联国际与中国工商银行 旗下工行（加拿大）发行北美地区首张银联信用卡--工银人民币加币双币信用卡，加快境外发卡及受理网络的拓展。
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--继上周房地产开发商新湖中宝披露其定向增发预案后，多家上市房企开始披露融资预案。其中招商地产 周三公告因筹划发行股份停牌，宋都股份和冠城大通 则分别推出了定向增发和可转债的融资预案。这意味着，股权和债权类融资在沉寂三年多之后，有望重新成为房企融资的正途。
--中国国家发展和改革委员会宣布，合生元 等六家乳粉生产企业因违反《反垄断法》限制竞争行为共被罚约6.7亿元人民币，成为中国反垄断史上开出的最大罚单。三家企业因配合执法机关调查并积极整改被免除处罚。
--新华社报导，中国铁路总公司确认将追加今年固定资产投资至6,600亿元人民币，包括基本建设投资5,300亿元，较年初所提及的规模有所提高。
--中国国家发展和改革委员会称，中国上半年单位GDP能耗下降3.4%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量同比继续减少，下一步将加大力度推进节能减排，加强预警调控加快淘汰落后产能。
--在中国7月整体贸易数据超预期的同时，主要大宗商品进口表现更是令人眼前一亮，原油、大豆和铁矿石进口均创出纪录新高，铜进口亦稳健增长。尽管中国政府此前出台的一些“稳增长”举措部分改善了市场预期，但考虑到7月商品进口中的一些临时性因素，断言大宗商品需求就此强劲反弹亦为时尚早。
--中国钢铁工业协会会长徐乐江称，下半年钢材需求不可能有高增长，从近几年的季度规律来看，下半年的产量和需求甚至有可能低于上半年。针对中国钢铁产品的贸易摩擦事件越来越多，下半年中国钢铁产品出口难度将进一步加大。
--中国工信部表示，将自8月15日起开展为期三个月专项行动，打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为。本次专项行动的责任主体是稀土生产地地方人民政府，旨在促进稀土行业持续健康发展。
--中国证券报报导，国内相关部门目前已初步完成《对欧盟出口光伏电池产品价格承诺实施办法》，其中的核心内容便是将主要按照对欧出口的“实力”大小来分配配额指标，而所谓“实力”主要体现为供货规模。 --中国最大的房地产开发商--万科 上半年实现净利润45.56亿元人民币，同比增长22.31%。公司预计经过不断提升经营效率，今年公司净资产收益率将继续保持高位运行。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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