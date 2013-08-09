路透基点：台湾奇力新融资案获八家银行超额认购达29.5亿台币--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市公司和电感元件制造商奇力新电子股份有限公司的五年期融资案已经敲定，共获八家银行参贷，超额认购后达29.5亿台币。
消息人士称，尽管获得超额认购，但贷款规模仍将维持在24亿台币。
该贷款的牵头行兼簿记行为第一商业银行，担保物为土地和工厂，分为6亿台币的A部分定期贷款，以及18亿台币的B部分循环信用贷款。
贷款利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点，税前最低利率为1.6%。
银行受邀按三个层次参贷：承诺4亿台币或以上的银行将获得17个基点费用和牵头行兼簿记行头衔；承贷3-3.99亿台币的银行，将获12个基点费用；承贷2-2.99亿台币的银行，将获7个基点费用。
7月12日之前承贷的银行获3个基点的优惠费用。
A部分贷款分五次半年等额偿还，宽免期为三年，贷款平均年限为四年。B部分循环信贷自第三十个月起分六次半年等额递减。
筹得的资金将做为营运资本，并为2010年12月签订的24亿台币五年期融资案再融资。上次融资案利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。