路透基点：台湾奇力新融资案获八家银行超额认购达29.5亿台币--RLPC

路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市公司和电感元件制造商奇力新电子股份有限公司的五年期融资案已经敲定，共获八家银行参贷，超额认购后达29.5亿台币。

消息人士称，尽管获得超额认购，但贷款规模仍将维持在24亿台币。

该贷款的牵头行兼簿记行为第一商业银行，担保物为土地和工厂，分为6亿台币的A部分定期贷款，以及18亿台币的B部分循环信用贷款。

贷款利率为较次级市场商业本票利率加码65个基点，税前最低利率为1.6%。

银行受邀按三个层次参贷：承诺4亿台币或以上的银行将获得17个基点费用和牵头行兼簿记行头衔；承贷3-3.99亿台币的银行，将获12个基点费用；承贷2-2.99亿台币的银行，将获7个基点费用。

7月12日之前承贷的银行获3个基点的优惠费用。

A部分贷款分五次半年等额偿还，宽免期为三年，贷款平均年限为四年。B部分循环信贷自第三十个月起分六次半年等额递减。