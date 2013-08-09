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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 13:58 BJT

《汇市简讯》澳元/美元测试空头耐力，此前中国公布工业数据优于预期

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* 澳元/美元跳涨，因中国公布优于预期的工业产出数据

* 中国7月工业增加值同比增长9.7%，预估为9.0%，数据公布后澳元兑美元跳涨至0.9132

* 如果澳元/美元突破隔夜高位0.9135，将关注新一波停损买盘

* 中国7月零售销售增速为13.2%，预估为13.5%

* 澳元空头可能得咬紧牙关硬撑，除非市场焦点迅速重回9月QE退场议题 (完)

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(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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