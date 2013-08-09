《汇市简讯》澳元/美元测试空头耐力，此前中国公布工业数据优于预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 澳元/美元跳涨，因中国公布优于预期的工业产出数据
* 中国7月工业增加值同比增长9.7%，预估为9.0%，数据公布后澳元兑美元跳涨至0.9132
* 如果澳元/美元突破隔夜高位0.9135，将关注新一波停损买盘
* 中国7月零售销售增速为13.2%，预估为13.5%
* 澳元空头可能得咬紧牙关硬撑，除非市场焦点迅速重回9月QE退场议题 (完)
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(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。