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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑日圆下滑，中国公布连串数据

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* 美元/日圆下跌0.06%，澳元/美元上涨0.21%，欧元/日圆下跌0.07%

* 日股日经指数上涨0.19%，中国沪综指跌0.19%，亚洲除日本以外股市上涨0.07%

* 市场对中国通胀数据反应冷淡

* 中国公布工业生产及零售销售数据

* 中国数据靭性十足，应该有利海外风险胃纳。(完)

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