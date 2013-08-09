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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 14:18 BJT

中国汽车：7月汽车销售同比增长9.9%至逾151万辆--行业协会

路透北京8月9日 - 中国汽车工业协会周五公布数据，7月汽车销售同比增长9.9%，至151.63万辆。

6月中国汽车销售量同比增长11.2%。今年上半年，中国共销售汽车1,078万辆，同比增长12.3%。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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