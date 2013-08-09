新闻稿：中国7月份规模以上工业增加值同比实际增长9.7%--统计局

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月9日 - （以下为中国国家统计局周五公布的2013年7月份规模以上工业生产运行情况新闻稿全文： ） 2013年7月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.7 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比6月份加快0.8个百分点。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.88%。1-7月，规模以上工业增加值同比增长9.4%。 分经济类型看，7月份，国有及国有控股企业增加值同比增长8.1%，集体企业增长3.6%，股份制企业增长11.1%，外商及港澳台商投资企业增长7.9%。 分三大门类看，7月份，采矿业增加值同比增长5.5%，制造业增长10.5%，电力、燃气和水的生产和供应业增长8.6%。 分行业看，7月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长8.2%，化学原料和化学制品制造业增长12.4%，非金属矿物制品业增长12.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长11.8%，通用设备制造业增长9.2%，汽车制造业增长14.1%，电气机械和器材制造业增长10.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.7%，电力、热力的生产和供应业增长8.3%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降0.3%。
分地区看，7月份，东部地区增加值同比增长8.8%，中部地区增长10.8%，西部地区增长11.5%。 分产品看，7月份，464种产品中有306种产品同比增长。其中，发电量4795亿千瓦时，同比增长8.1%；钢材9075万吨，增长10.9%；水泥21182万吨，增长9.1%；原油加工量4030万吨，增长7.1%；十种有色金属335万吨，增长9.8%；乙烯132万吨，增长10.1%；汽车170.8万辆，增长15.4%；轿车98.5万辆，增长11.9%。 7月份，工业企业产品销售率为98.4%，比上年同期提高0.2个百分点。工业企业实现出口交货值9171亿元，同比名义增长2.5%。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。