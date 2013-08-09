新闻稿：2013年1-7月份全国固定资产投资同比名义增长20.1%--统计局

第二产业中，工业投资93926亿元，增长16.6%，增速比1-6月份加快0.4个百分点；其中，采矿业投资6868亿元，增长9.8%，增速加快1个百分点；制造业投资77281亿元，增长17.1%，增速与上月持平；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资9777亿元，增长17.6%，增速加快3.1个百分点。 分地区看，1-7月份，东部地区投资105507亿元，同比增长18.7%，增速与上月持平；中部地区投资61104亿元，增长23.5%，增速比1-6月份回落0.1个百分点；西部地区投资53963亿元，增长22.7%，增速与上月持平。 分登记注册类型看，1-7月份，内资企业投资208859亿元，同比增长21.2%，增速比1-6月份回落0.1个百分点；港澳台商投资5872亿元，增长8.2%，增速加快0.7个百分点；外商投资5974亿元，增长4.1%，增速加快0.2个百分点。 从项目隶属关系看，1-7月份，中央项目投资10550亿元，同比增长12.4%，增速比1-6月份加快2.7个百分点；地方项目投资211173亿元，增长20.5%，增速回落0.2个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-7月份，施工项目计划总投资684380亿元，同比增长18.8%，增速与上月持平；新开工项目计划总投资201045亿元，同比增长13.2%，增速比1-6月份回落1.9个百分点。 从到位资金情况看，1-7月份，到位资金259237亿元，同比增长20.5%，增速比1-6月份加快0.4个百分点。其中，国家预算资金增长21.2%，增速加快2.3个百分点；国内贷款增长15.2%，增速加快2.2个百分点；自筹资金增长19.2%，增速加快0.6个百分点；利用外资下降6.3%，降幅缩小2.1个百分点；其他资金增长35.3%，增速回落4.2个百分点。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)