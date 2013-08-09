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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 14:16 BJT

新闻稿：中国2013年7月份社会消费品零售总额同比名义增长13.2%--统计局

路透北京8月9日 - （以下为中国国家统计局周五公布的2013年7月份消费品市场情况新闻稿） 　　2013年7月份，社会消费品零售总额18513亿元，同比名义增长13.2%（扣除价格因素实际增长11.3%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额9159亿元，增长11.2%。1-7月份，社会消费品零售总额129277亿元，同比增长12.8%。 　　按经营单位所在地分，7月份，城镇消费品零售额16024亿元，同比增长12.9%；乡村消费品零售额2489亿元，增长15.0%。1-7月份，城镇消费品零售额111813亿元；同比增长12.5%，乡村消费品零售额17464亿元，增长14.4%。 　　按消费形态分，7月份，餐饮收入1999亿元，同比增长9.1%；商品零售16514亿元，增长13.7%。1-7月份，餐饮收入13794亿元，同比增长8.8%；商品零售115483亿元，增长13.3%。 　　在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额8502亿元，增长12.3%。1-7月份，限额以上企业（单位）商品零售额60016亿元，增长11.8%。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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