新闻稿：中国2013年7月份社会消费品零售总额同比名义增长13.2%--统计局

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月9日 - （以下为中国国家统计局周五公布的2013年7月份消费品市场情况新闻稿） 2013年7月份，社会消费品零售总额18513亿元，同比名义增长13.2%（扣除价格因素实际增长11.3%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额9159亿元，增长11.2%。1-7月份，社会消费品零售总额129277亿元，同比增长12.8%。 按经营单位所在地分，7月份，城镇消费品零售额16024亿元，同比增长12.9%；乡村消费品零售额2489亿元，增长15.0%。1-7月份，城镇消费品零售额111813亿元；同比增长12.5%，乡村消费品零售额17464亿元，增长14.4%。 按消费形态分，7月份，餐饮收入1999亿元，同比增长9.1%；商品零售16514亿元，增长13.7%。1-7月份，餐饮收入13794亿元，同比增长8.8%；商品零售115483亿元，增长13.3%。 在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额8502亿元，增长12.3%。1-7月份，限额以上企业（单位）商品零售额60016亿元，增长11.8%。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。