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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 14:28 BJT

中国能源：7月表观石油需求较上年同期增长5.5%至977万桶/日

路透北京8月9日 - 路透周五根据官方初步数据的计算结果显示，中国7月表观石油需求同比增长5.5%，至977万桶/日。(完) (编译 张若琪; 审校 于春红)
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