《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月5日-8月9日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计升值0.01%，尽管是微幅上扬，但为连续第三 周升值。经过7月的清淡交投，汇市在进入8月后购汇力量减弱，此前总体供需平衡的状态有 被打破并偏向结汇的趋势，且中国宏观数据亦有触底企稳之势，令预期亦向人民币升值的方 向演进。不过本周最后两天尾盘持续出现大额购汇逆转早盘升势，令市场对于央行是否再次 出手打压升值心存忌惮，市场情绪趋向谨慎，静候政策指引。 公开市场操作: * 中国央行当周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则 清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市 场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。分析人士认为，只要逆回购能够延 续，市场对央行维持流动性基本稳定的预期应不会改变，逆回购利率仍有望追随二级市场进 一步小幅下调，预计银行间七天回购的利率中枢最终可能会落在3.5%-4%之间。 债市: * 银行间债市现券收益率当周明显上行，多期新债招标结果不佳，以及宏观数据显示经 济已渐露走稳迹象，均令本已疲弱的市场人气雪上加霜，中长债抛盘尤其沉重，10年国债收 益率已冲破3.80%整数关，尽管周五有部分资金尝试买入，但之前走势尚稳的短债收益率出 现补涨，或预示近期债市仍面临调整压力 票据: * 中国票据市场转贴利率当周上行。交易员表示，虽然月初信贷规模调整压力暂不重， 不过场内部分机构预期截止月底前，票价将有相对偏大幅度的上行空间，所以部分机构主动 选择提前沽出票据资产。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计累计上涨1.12%。中央政府陆续出台微刺激政策以及 最新公布的7月宏观数据显示经济趋向企稳，这有助于市场信心的回升。不过经济回暖有待 进一步验证，投资者谨慎观望气氛仍未消除，大盘整体上没有摆脱震荡走势。 期市: * 沪铜当周大幅上扬，中国发布的一系列宏观数据显示经济出现企稳迹象，提振基本金 属需求前景。沪铜主力1311合约 接连攻克50,000和51,000元两大整数关，周五收报 51,520元，全周累计上涨2.96%。 黄金: * 上海期金当周呈现先抑后扬的走势，欧美PMI等经济数据向好，加之美联储官员再提 缩减购债规模，令金价在前半周承压，但当周后期美元汇价的走软引发部分黄金空头回补买 盘。上海期金主力1312合约 周五收报每克261.55元，全周累计上涨1.73%。(完) (整理 边竞/丁琦/李文科/林琦; 审校 黄凯)