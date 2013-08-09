《SAFT专栏》英国央行新政的主要功效就是没有功效

一大问题并不在于我们多大程度上相信英国央行，而在于该行到底宣示要做到的是什么。总的来说，他们想做到的并不多。其所设下的失业率门槛只是展开讨论的指标，而不是推动升息的触发因子。同时，英国央行已多次宣誓，让整件事沦为“为当所为”的宣言，而未论及其行动的可能内容。

在英国央行宣誓过后，利率实际上短暂走升、英镑 汇率上扬，这都可能与卡尼的期望相左。

**面对失衡经济**

更大的问题在于，英国央行有多大程度上将该行及英国的命运与当地出了名的泡沫房地产市场挂勾。某些层面来看，卡尼和英国央行的同僚有值得同情之处，因该国珍贵的潜在成长动能来源确实不多。该国试图振兴出口，但并未奏效，也不会奏效，因为英国最重要的贸易伙伴--欧洲持续流于经济衰退的印象当中。

对于英国而言，这不是新的问题，而卡尼的办法也不是新的解决方案。在2007年危机爆发前的15年左右，英国享有非常良好且稳定的成长，但这仰赖的是过度发展“FIRE”产业：金融(Finance)、保险(Insurance)、及房地产(Real Estate)。这几个产业是英国民间债务庞大、银行业体质羸弱、及房价居高不下的原因，其膨胀程度使该国难以支撑。

回头拿这些产业当作成长动力来源是非常危险的，同时不是正确方向。英国房价已经在上涨，明年随着政府“帮忙买”计画扩大实施，房价还可能加速上涨。根据帮忙买计画，英国政府将对于买入价格多达60万英镑(92万美元)的住宅提供抵押贷款保证。信用评等机构对该计画提出警告，称这可能推高房价，并增加纳税人的负担，同时完全无法缓解英国房屋供给不足的问题。光过去三个月，英国房价就已经上涨4.6%。

英国央行和政府联手吹大房市泡沫的原因并不明朗。英国民间债务相当于国内生产总值(GDP)的比例虽略为下滑，但仍远高于美国或欧元区的水准。

英国未来步履维艰，不但需要进一步让经济多元化发展，并慢慢减少债务，在此同时也需要允许其金融和服务业温和紧缩。