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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 14:44 BJT

东京汇市：美元接近七周低点，澳元受中国工业数据提振

纽约      当日     今年来    2012年
                               最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                           
 欧元/美元                       1.3384    1.3379     +0.04     +1.44    1.3194
 美元/日圆                        96.52     96.72     -0.21    +11.28     86.74
 欧元/日圆                       129.18    129.36     -0.14    +12.86    114.46
 美元/瑞郎                       0.9191    0.9197     -0.07     +0.39    0.9155
 英镑/美元                       1.5549    1.5537     +0.08     -4.32    1.6251
 美元/加元                       1.0315    1.0324     -0.09     +3.97    0.9921
 澳元/美元                       0.9141    0.9102     +0.43    -12.05    1.0393
 新西兰元/美元                   0.8011    0.8005     +0.07     -3.28    0.8283
 澳元/日圆                       88.240    88.010     +0.26     -2.10    90.130
 新西兰元/日圆                   77.320    77.400     -0.10    -45.09   140.820
 英镑/日圆                       150.08    150.23     -0.10     +6.58    140.82
 澳元/新西兰元                   1.1408    1.1363     +0.40     -9.03    1.2540
                                                                               
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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