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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 14:35 BJT

澳洲股市：录得两个月最高单周降幅，中国经济数据助力有限

路透悉尼8月9日 - 澳洲股市周五下滑0.2%，银行类股回落，不过市场扳回一部分稍早跌幅，因受金属价格走高以及中国放缓的经济出现部分稳定迹象支持。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌9.6点，报5,055.2点。该股指本周下跌1.2%，为两个月最高单周跌幅。

数据显示中国7月工业生产高于预估，表明该国经济在经历近期放缓后，看似开始走向稳定。不过弱于预期的零售销售数据仍为市场增加了谨慎砝码。

新西兰指标NZX 50指数 下跌0.2%，或7.7点，收在4,533.6点。(完)
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