澳洲股市：录得两个月最高单周降幅，中国经济数据助力有限

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼8月9日 - 澳洲股市周五下滑0.2%，银行类股回落，不过市场扳回一部分稍早跌幅，因受金属价格走高以及中国放缓的经济出现部分稳定迹象支持。
澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌9.6点，报5,055.2点。该股指本周下跌1.2%，为两个月最高单周跌幅。
数据显示中国7月工业生产高于预估，表明该国经济在经历近期放缓后，看似开始走向稳定。不过弱于预期的零售销售数据仍为市场增加了谨慎砝码。
新西兰指标NZX 50指数 下跌0.2%，或7.7点，收在4,533.6点。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。