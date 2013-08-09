香港个股：中外运航运称下半年继续买新船，料航运业将逐步改善

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月9日 - 中国最大的船务公司之一--中外运航运有限公司 执行董事及总经理李桦周五指出，航运业已见底，预期未来数年会逐步改善，货物海运量料按年上升5%。
李桦在公司的中期业绩发布会中称，由于美国及日本经济渐渐复苏，欧债危机开始缓和，即使中国经济增长放缓，但相信煤炭及铁矿石的进口量仍然较大；假如国际铁矿石价格继续下跌，进口会持续上升。
他又指出，由于公司去年及今年上半年经营困难，所以一直没有制造新船，以减轻经营压力。但他认爲现时船价低，购买成本划算，预料下半年会继续出售旧船及添置新船，并会作结构调整。
“现在未有确实买船的数字，但希望能维持上市时定下的500万至700万吨承载量。”他说。
今年上半年，中外运航运出售了四艘老龄集装箱船。目前其拥有48艘船舶，总运 载能力达331万载重吨，平均船龄约为9.6年。
中外运航运昨天在联交所发布业绩称，今年上半年纯利按年倒退91.98%，至161.2万美元；每股盈利0.0004美元，不派中期息。
公司上半年期内收益9,49.7万美元，按年减少12.8%。当中来自乾散货航运及集装箱航运的收益分别为8,551万美元及近830万美元，同比分别跌11.4%及25.2%。
反映乾散货运费的波罗的海指数 今年以来累计上升近45%，周四收报1,012点。
该股午盘中段升1.08%，报1.88港元。（完） (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/黄凯)
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