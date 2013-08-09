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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 14:49 BJT

东南亚股市：泰国股市回撤，越南股市反弹

经纪商称，投资人在泰国股市获利了结，指标股指在早盘时段落入平盘下方。

辉立证券策略师在一份报告中写道，日内泰国股市预计将在1,440-1,460点的区间内波动。

“近期泰国国内政治动荡局势暂且缓解后，股票市场缺少新的交易指引，高波动性可能将会持续，”辉立证券策略师说。

过去六个交易日，海外投资者卖超2.89亿美元泰国股票，因出于政治局势的担忧。

“市场注意力将转回主要经济体的关键数据，今天中国有一系列经济数据公布，”辉立证券的策略师们表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 持稳，周四时上涨近1%。

东南亚主要市场，包括新加坡股市 、马来西亚股市 、印尼股市 和菲律宾股市因公共假日休市，下周一将恢复交易。(完)
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