东南亚股市：泰国股市回撤，越南股市反弹

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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经纪商称，投资人在泰国股市获利了结，指标股指在早盘时段落入平盘下方。
辉立证券策略师在一份报告中写道，日内泰国股市预计将在1,440-1,460点的区间内波动。
“近期泰国国内政治动荡局势暂且缓解后，股票市场缺少新的交易指引，高波动性可能将会持续，”辉立证券策略师说。
过去六个交易日，海外投资者卖超2.89亿美元泰国股票，因出于政治局势的担忧。
“市场注意力将转回主要经济体的关键数据，今天中国有一系列经济数据公布，”辉立证券的策略师们表示。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 持稳，周四时上涨近1%。
东南亚主要市场，包括新加坡股市 、马来西亚股市 、印尼股市 和菲律宾股市因公共假日休市，下周一将恢复交易。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。